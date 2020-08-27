شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لتعارض المؤشرات– تحليل - 27-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين لنلاحظ استمرار تشكيله لتداولات جانبية باستقراره قرب مستوى 930.00 ليتأثر بتعارض إيجابية المتوسط المتحرك 55 أمام سلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يحافظ على استقراره دون مستوى 80.
لذلك, سيبقى الترجيح التصحيحي الهابط قائم بالاعتماد على ثبات الحاجز المستقر عند 980.00 ولنذكر بتمركز الأهداف التصحيحية حول 866.00 و 745.00, أما اندفاع التداولات فوق الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيؤكد استعادة السعر للميل الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 1045.00 وصولا للهدف الإيجابي الرئيسي المتمركز عند 1105.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 980.00 و 910.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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