الاقتصاد

سعر النحاس يتذبذب قرب الحاجز– تحليل -27-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم امس موجه إيجابية جديدة ليتقرب بذلك من الحاجز المستقر عند 3.000, نذكر بأن ثبات هذا الحاجز سيزيد من فرص سيطرة الميل التصحيحي الهابط ليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر اللحظية بهبوطه نحو 2.8500 و 2.7650 على التوالي.

 

أما نجاح السعر بالقفز فوق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 3.1200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 2.8500

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

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