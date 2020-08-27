شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كويتي سابق: استمرار الحجر 14 يوماً للمسافرين ينذر قطاع النقل الجوي بكارثة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر ياسر جمعة الحاي، عضو اللجنة العربية للنقل الجوي سابقاً، من استمرار الإجراءات المتبعة في الحجر المنزلي 14 يوماً للمسافرين، مشيراً إلى أن الاستمرار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وانهيار قطاع النقل الجوي.

وذكر أن عجلة الاقتصاد الكويتي شبه مشلولة بسبب غياب عنصر رئيسي من عناصر انعاشها، مبيناً أنه من غير المقبول طلب فحص pcr ثم إعادة الفحص داخل الكويت وفرض حجر 14 يوماً، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الإحجام عن السفر وتعطيل المصالح، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتابع الحاي أن هناك ما يزيد على 30 دولة محظورة من قبل الكويت وهي من الدول التي لها عمالة واسعة في البلاد، وفي حال استمرار فترة الحظر فإن مسلسل الخسائر مستمر ولن نستطيع التنبؤ بما سيجري في حال تفلت الأمور وعدم السيطرة عليها.

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وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مؤخراً، عن حظر الطيران التجاري للقادمين من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر وذلك بناء على تحديث السلطات الصحية الكويتية.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف الشهر الجاري أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.