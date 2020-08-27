شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى بعض المستوردين يدفع الكويت لتأجيل تطبيق رسوم إغراق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال طلال العجيل، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية للسيراميك، إن إرجاء تطبيق رسوم الإغراق بالكويت على السيراميك الصيني والهندي، ساهم في تأثيرات على المستوردين والمصدرين في الكويت والخليج.

وعزا العجيل سبب التراجع عن تطبيق القرار الخليجي في الكويت، إلى شكاوى من بعض المستوردين، مؤكداً أن تشجيع الصناعات الكويتية يتطلب عدم تعارض بين وزارة التجارة وهيئة الصناعة، وذلك حسبما جاء على موقع قناة العربية.

وحذر العجيل من التسرع في القرارات، وبالتالي يجب أن تكون القوانين المشجعة للصناعات المحلية، تأخذ أبعاداً مختلفة، وتنسجم مع القرار الخليجي، الذي استغرق وقتاً كافياً لدراسته وتطبيقه.

وأضاف العجيل أن رسوم الإغراق الخليجية تم تطبيقها في السادس من يونيو الماضي، بعد شكوى من مصانع السيراميك الخليجية، موضحاً أن التحقيق فيها استمر لمدة عام ونصف العام تقريباً.

Advertisements

وتشير مصادر إلى أن رسوم الإغراق الخليجية على السيراميك الصيني والهندي تتراوح بين 20 و100%.

وقد وافقت الكويت على فرض رسوم الإغراق على السيراميك الصيني والهندي في أبريل الماضي. ومؤخرا وافقت وزارة التجارة الكويتية إرجاء تطبيق الرسوم لإعادة دراسة الملف.

وعلى مستوى دول الخليج، قالت جمارك مملكة البحرين في وقت سابق، إنه تقرر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند، والمندرجة تحت البند الجمركي «6907».

وأوضحت الجمارك في بيان اطلعت عليها "أخبار اليوم"، أن قرارها جاء بناءً على اعتماد اللجنة الوزارية لقرار اللجنة الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتطبيق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ابتداءً من 6 يونيو 2020.