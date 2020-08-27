شكرا لقرائتكم خبر عن لولو العالمية تضخ استثمارات بينبع بعد التوقيع على اتفاقية مع الهيئة الملكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع السعودية اتفاقية مع مجموعة اللولو العالمية، والتي مقرها في أبو ظبي لتطوير مشروع مول تجاري في مدينة ينبع. وهذا المشروع مُنح لشركة "لولو" بعد الفوز بالمناقصة مع الهيئة الملكية لينبع.

وستتيح الاتفاقية التعاون لمجموعة "لولو" مع الهيئة الملكية بينبع لإنشاء وإدارة مركز تجاري تحت علامة "لولو" وبمساحة إجمالية 40.81 ألف متر مربع في حي الفهد في ينبع الصناعية، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية بمدينة ينبع.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية يوسف علي: إن "لولو" الآن لديها حالياً 3000 موظف سعودي من ضمنهم 790 موظفة في مختلف فروع الهايبرماركت حول المملكة، وعند اكتمال مشروع ينبع، ستكون هناك نحو 1000 فرصة وظيفية سيتم إيجادها أيضاً.

يشار إلى أن الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لبحث سبل التعاون الاستراتيجي والفرص الاستثمارية في مجال تطوير الخدمات اللوجستية في مدينة ينبع الصناعية، وذلك لضمان التوافق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمضي قدمًا للمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع اللوجستي داخل المملكة.