السعودية تتفق مع بريطانيا على تسوية منازعات قطاع المقاولات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع المركز السعودي للتحكيم التجاري والمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص الوساطة، في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء علاقة تعاون على المدى الطويل لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني في ما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات، بحسب صحيفة عكاظ.
وقطاع المقاولات وما يقوم به من تنفيذ مشاريع تشييد وبناء تستهدف المملكة الفترة القادمة تنشيطه وحل بعض الخلافات والمشاكل التي يواجهها. وكان من آخر تلك الخطوات التي قامت بها المملكة لتنشيط ذلك القطاع هي إعلان صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي" مؤخرا، إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.
وستركز تلك الشركة الجديدة جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.
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