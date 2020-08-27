شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر سلبياً بعد بيانات النشاط الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني على نحو سلبي أمام الدولار الأمريكي في أعقاب صدور بيانات النشاط الصناعي التي سجلت ارتفاعا أقل من التوقعات.



وتترقب الأسواق عن كثب خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في اجتماعات "جاكسون هول" للحديث عن أبرز التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.

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وسوف يسلط "باول" الضوء على السياسة النقدية وجهود البنك المركزي المبذولة لدعم الاقتصاد وإعادته لمسار التعافي من آثار جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي في اليابان بنسبة 6.1% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 6.3%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش عند 106.02، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.07 في حين سجل أقل سعر عند 105.8.