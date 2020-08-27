شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الخسائر بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس في التعاملات الآسيوية ليستأنف المعدن نغمة الخسائر بعد أن حقق أمس أعلى مستوى إغلاق في أسبوع.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني، وتشير التوقعات إلى تسجيل انكماش حاد.

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كانت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول قد أغلقت جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 4.4% أو ما يعادل 1.18 دولار إلى 27.449 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس/آب.



ولم تأبه الفضة لانخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 27.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 27.8 دولار وأقل سعر عند 27.2 دولار.