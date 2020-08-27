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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر مع توجه الأنظار نحو رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو سلبي في ظل الترقب من جانب المستثمرين لخطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".
وعلى هامش ملتقى "جاكسون هول" الذي ستنطلق فاعلياته اليوم، سيلقي "باول" خطاباً سيتحدث من خلاله عن تحديات السياسة النقدية والجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تبعات كورونا.
من ناحية أخرى، ستصدر في وقت لاحق اليوم بيانات قروض القطاع الخاص والمعروض النقدي في منطقة اليورو.
كما ستصدر القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني، وتشير التوقعات إلى تسجيل انكماش بنسبة 32.5%.
هذا، ويصر ساسة في البرلمان الأوروبي على ربط مدفوعات الموازنة لدول الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتهم تجاه حقوق الإنسان وحرية الإعلام والرأي.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1829، وسجل أعلى مستوى عند 1.1851 وأقل سعر عند 1.1825.
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