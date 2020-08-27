شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يستقر سلبياً بعد تحقيق مكاسب طفيفة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر النفط على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الخميس عقب استيعاب بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضا أعلى من المتوقع.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 4.3 مليون برميل.



وفي ختام تعاملات الأربعاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل أربعة سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 43.39 دولار للبرميل، بينما انخفض "برنت" بنسبة 0.5% إلى 45.64 دولار للبرميل.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



هذا، ويخشى مستثمرون تجدد التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد إطلاق بكين أربعة صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الفورية لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 06:14 بتوقيت جرينتش عند 43.3 دولار للبرميل.