شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك دون المتوسط المتحرك – تحليل - 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية مؤقتة يوم أمس لكنه ارتد هبوطاً بشكل ملحوظ ليستقر دون المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف اختبار مستوى 0.9000 بشكل رئيسي.
نذكر بأن استمرار الاتجاه الهابط يتطلب الثبات دون 0.9120، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لاختبار مناطق 0.9190 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9030 والمقاومة 0.9130
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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