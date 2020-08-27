شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة – تحليل - 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 0.7243، ولا يزال دونها حتى الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7065 مبدئياً.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7243 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7170 والمقاومة 0.7270
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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