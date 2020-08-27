شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت مستقر – تحليل - 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس، ويحافظ على ثباته فوق المقاومة المخترقة للنطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تمكّن من التخلص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 47.60 ثم 49.00، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 44.15 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.80 والمقاومة 47.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد