النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 27-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق مستوى 43.05، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك.
وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 45.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 41.85 والأهم فوق 41.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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