شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق مستوى 43.05، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 45.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 41.85 والأهم فوق 41.05.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد