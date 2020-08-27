شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض هامشياً مع تحول الانتباه نحو "جاكسون هول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي على نحو هامشي خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل تحول أنظار الأسواق نجو ملتقى "جاكسون هول".



وتنطلق اجتماعات "جاكسون هول" في الولايات التحدة بمناقشات بين مصرفيين وخبراء اقتصاد لدراسة أحدث التطورات فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.



وسوف يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً سيتناول من خلال جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد الأمريكي.

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وأظهرت بيانات اقتصادية أسترالية انخفاض مؤشر النفقات الرأسمالية للشركات بنسبة 5.9% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 8.2%.



كما ستصدر في وقت لاحق اليوم القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني، وتشير التوقعات إلى تسجيل انكماش بنسبة 32.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7233، وسجل أعلى سعر عند 0.7251 في حين سجل أقل سعر عند 0.7228.