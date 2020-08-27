شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5828 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة القوي عند 5900 نقطة، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,801 وبين مستوى المقاومة هو 5,862 نقطة