شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI)يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 18٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 19٫50 فلس، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 17 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.3 بينما مستوى المقاومة هو 18.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط