شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 69٫70 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 67 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 75 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 67 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 68.5 بينما مستوى المقاومة هو 71.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد