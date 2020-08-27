شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 88 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 85 فلس كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 87.5 بينما مستوى المقاومة هو 88.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط