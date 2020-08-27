شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 54 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 48 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.0 بينما مستوى المقاومة هو 57.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط