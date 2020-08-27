شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 24٫60 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 26 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.2 بينما مستوى المقاومة هو 25.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط