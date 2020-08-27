شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 86٫3 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 85 فلس، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 73 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.6 بينما مستوى المقاومة هو 87.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط