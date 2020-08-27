شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 84٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما نجح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 82 فلس، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 103 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 80 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 82 بينما مستوى المقاومة هو 87 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد