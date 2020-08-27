شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 5٫887 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5٫80 ريال كمستوى أول ثم 5٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط