شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 1٫952 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 1٫90 ريال والذي يشكل الحد السفلي وبين 2٫20 ريال والذي يشكل الحد العلوي، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط