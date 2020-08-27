شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 3069 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 2٫957 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 2٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫10 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.9 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط