شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للولايات المتحدة قطع الأكسجين المالي عن طهران؟ والان نبدء بالتفاصيل

40 % انخفاضا في احتياطات إيران من النقد الأجنبي

تستمر إيران حتى آخر نفس بمعركتها اليائسة ضد منع الانهيار الاقتصادي للبلاد، والذي نتج بسبب عقوبات أقصى ضغط التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن لهزيمة اقتصاد طهران بالضربة القاضية في الجولة الأخيرة، على ترامب توجيه لكمة أخرى بإعلانه عن قائمة سوداء للقطاع المالي الإيراني بأكمله.

فرغم أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني والعديد من المؤسسات المالية الإيرانية الأخرى، وسعت لفصلهم عن شبكة الرسائل المالية سويفت، لا يزال هناك 14 بنكًا إيرانيًا على الأقل مفتوحة للعمل مع الأجانب، وهذه البنوك هي شريان الحياة المالي لطهران، كما تحصل على تمويل من البنك المركزي الإيراني الذي صنّفته وزارة الخزانة الأمريكية عام 2019 كراعٍ مالي رئيسي للإرهاب العالمي.

وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أن الصناعة المالية الإيرانية بأكملها مصدر رئيسي لغسيل الأموال. وحتى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة رقابة دولية، حثت بالإجماع المؤسسات على حماية النظام المالي العالمي من القطاع المالي الإيراني ومخاطر تمويل الإرهاب. ولتنفيذ هذه التحذيرات واقعيًا يجب حظر جميع البنوك الإيرانية من التمويل العالمي.

وفي هذه الأثناء، يستخدم قادة إيران احتياطياتهم النقدية المتاحة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المعقدة للعقوبات الأمريكية، وتأثيرات فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط العالمية. ولأول مرة منذ 1998، تعاني طهران من عجز بالحساب الجاري، والذي من المتوقع أن يكون بحلول عام 2020 أقل من 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفضت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية حوالي 40٪ لتصل لـ70 مليار دولار تقريبًا، ويتعذر الوصول لمعظمها بسبب العقوبات الأمريكية التي تقفل الأموال في حسابات الضمان المملوكة لأجانب.

ونتج عن أزمة السيولة رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار من 38400 عندما تولى ترامب منصبه لـ 234500 اعتبارًا من 25 أغسطس الجاري.

ولكن رغم الخسارة الهائلة بعائدات النفط وانخفاض 40٪ في الصادرات البتروكيماوية وغيرها من الصادرات غير النفطية، تمكّنت إيران من الصمود بالكاد، حيث تمتلك طهران الأكسجين المالي الذي تحتاجه للبقاء على قيد الحياة، بسبب قرار إدارة ترامب بترك آخر 14 بنكًا إيرانيًا أو نحو ذلك متصلة بشبكة سويفت، ومتاحة للمعاملات الخالية من العقوبات مع الصين والإمارات وتركيا والهند وألمانيا. وتعمل هذه البنوك كواجهات للبنك المركزي، التي بدونها سيكون البنك معزولًا عن النظام المالي العالمي.

ولحسن الحظ، يمكن للبيت الأبيض سد هذه الثغرة باستخدام قانون العقوبات الأمريكي. ففي يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يخوّل لوزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين فرض عقوبات على أي جزء من الاقتصاد الإيراني بأي وقت ولأي سبب.

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وإذا أمر الرئيس وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين بإضافة القطاع المالي الإيراني للقائمة السوداء، فإن إدارته ستوسّع تلقائيًا قوة العقوبات الأمريكية لتشمل جميع البنوك الإيرانية، وستجبر سويفت على فصلها فورًا. ويمكن لترامب بعدها أن يأمر وزارة الخزانة بتحديث قائمة العقوبات الخاصة بها، حتى تعرف الشركات الدولية أن جميع البنوك التابعة لإيران مدرجة بالقائمة السوداء. وستجمّد هذه التحركات معظم العملة الصعبة الموجودة للنظام الإيراني بالبنوك الأجنبية، وتغلق معظم الصادرات والواردات، باستثناء متطلبات التجارة الإنسانية الأساسية.

وإذا كنت تسأل عزيزي القارئ: لماذا لم يحدث حتى الآن؟ فالاحتمال الأكبر هو أن مسؤولي الإدارة الأمريكية كانوا يخشون حظر الصناعة المالية الإيرانية بالكامل ببداية الوباء، حتى لا يعزز ذلك دعاية النظام التي تلقي باللوم على العقوبات الأمريكية بإعاقة استجابتها لفيروس كورونا. لكن هذه الحجة الضعيفة لم تعُد قائمة نظرًا لاستعداد إدارة ترامب المؤكد لتسهيل التجارة الإنسانية الآن من خلال قناة مالية سويسرية خاصة. وهذه القناة لا تحتاج لـ14 مصرفًا إيرانيًا لتعمل، ولكنها تحتاج إلى واحد فقط.

إن حظر الصناعة المالية الإيرانية وإدراج البنوك الـ13 الأخرى في القائمة السوداء، مع إعفاء بنك واحد مخصص فقط للتجارة الإنسانية، من شأنه الضغط على النظام الإيراني، والسماح باستمرار مبيعات الأغذية والأدوية.

وستكون هذه ضربة كبيرة لنظام يكافح من أجل الصمود، وليس لدى الرئيس ما يخسره. بل سيكون ذلك لصالح ترامب في عام 2020، حيث يضيف إنجازًا آخر رفيع المستوى لمسيرته بحظر بنوك تمويل الإرهاب، وهي خطوة سيجد نائب الرئيس السابق جو بايدن (منافس ترامب بالانتخابات الرئاسية) صعوبة في انتقادها.

وفي أفضل السيناريوهات، ستوافق إيران على التفاوض بشأن الشروط الأمريكية إما قبل أو بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب ترامب. أما أسوأ السيناريوهات، فهو ترك ترامب للسلطة، ولكن بعد تقييد قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته الخبيثة ليترك وراءه بذلك إرثًا عظيمًا من أقوى حملة ضغط بالتاريخ ضد الدولة الراعية للإرهاب.

إن النظام الديني في إيران يعيش بدوامة اقتصادية، وأمله الوحيد هو استغلال ثغرات العقوبات مع الدعاء بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ورفع العقوبات. وحان الوقت الآن لكي يفعل الرئيس ترامب كل ما بوسعه لإسقاط الملالي على ظهورهم.

كاتب المقال: مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث يعمل الكاتب الآخر ريتشارد جولدبرج أيضًا، وهو مسؤول سابق بمجلس الأمن القومي ومستشار كبير فيه