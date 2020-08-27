6 شركات تكنولوجيا تقود وول ستريت إلى مستويات قياسية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، ليسجل مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" مستويات قياسية جديدة بقيادة قطاع التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر داو جونز 0.3٪؜ مسجلاً 28331.9 نقطة.. في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 1٪؜ عند مستوى 3478.7 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

بينما زاد مؤشر ناسداك التكنولوجي 1.7٪؜ مسجلاً 11665.06 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وكان لافتا ارتفاع 6 شركات تكنولوجيا بداية من سيلزفورس ٢٦٪؜؜ وفيسبوك ٨٪؜ وتسلا ٦٪ والفابيت ٢٪؜ ومايكروسوفت ٢٪؜ وأمازون قرب ٣٪؜.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في اجتماعات "جاكسون هول" اليوم الخميس.

وأفادت تقارير إعلامية أن الصين تعتزم شراء كمية قياسية من فول الصويا الأمريكي خلال هذا العام، وذلك في ظل شروط الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

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