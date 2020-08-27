شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "أمازون" يصبح أول شخص في العالم تصل ثروته إلى 200 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات يوم الأربعاء ليعزز مكانة مؤسسها "جيف بيزوس" كأغنى شخصية على مستوى العالم.



وتجاوزت ثروة "بيزوس" عتبة جديدة اليوم مع ارتفاعها إلى أكثر من 200 مليار دولار ليصبح أول شخصية في العالم تمتلك ثروة بهذا الحجم.



وقفزت ثروة "بيزوس" بنحو خمسة مليارات دولار اليوم فقط ليصل حجمها إلى 204.6 مليار دولار.

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وبناء على حجم هذه الثروة، يكون "بيزوس" قد تجاوز مواطنه "بيل جيتس" – ثاني أغنى رجل في العالم – بتسعين مليار دولار حيث تقدر ثروة الأخير حاليا بحوالي 116.1 مليار دولار.



وتعد "أمازون" من الشركات التكنولوجية التي استفادت بقوة من أزمة فيروس كورونا حيث أدت قيود العزل والإغلاق مئات الملايين لطلب وشراء منتجاتهم عبر الإنترنت.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 2.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 3441.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 3451.7 دولار وأقل سعر عند 3344.5 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 1.68 ترليون دولار.