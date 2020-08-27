قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، كما تراجعت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس آب لتصل إلى 5.7.76 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.7 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 279 ألف برميل.
وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 225 ألف برميل يوميا مع ارتفاع معدلات التشغيل 1.1 نقطة مئوية.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 4.6 مليون برميل إلى 239.18 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 726 ألف برميل.
وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.04 مليون برميل يوميا إلى 2.55 مليون برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تهبط الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.