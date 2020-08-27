طلبيات السلع المعمرة الأمريكية ترتفع بوتيرة كبيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع صعود الأوامر الجديدة للطائرات الدفاعية، وقطع غيارها.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الأربعاء، أن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 11.2% خلال شهر يوليو/ تموز، مقابل زيادة 7.7% في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية سوف ترتفع بنحو 4.4% خلال الشهر الماضي، أما على أساس سنوي، فتراجعت طلبيات السلع المعمرة بنحو 12.1% في يوليو/ تموز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أما طلبيات السلع المعمرة الجديدة في الولايات المتحدة، باستثناء أدوات الدفاع، فشهدت زيادة 9.9% في الشهر الماضي بعد ارتفاع 9.7% في الشهر السابق له.