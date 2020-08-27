شكرا لقرائتكم خبر عن عدد العاطلين عن العمل بفرنسا يتراجع 174 ألفاً في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات لوزارة العمل الفرنسية أمس الأربعاء تراجع عدد العاطلين عن العمل في البلاد بواقع 174300 في يوليو/ تموز بعد انخفاض قياسي في يونيو/ حزيران.

وأضافت الوزارة أن عدد المسجلين لدى مكاتب التوظيف الحكومية على أنهم عاطلون عن العمل بلغ أربعة ملايين و46600 في يوليو/ تموز.

وسجلت فرنسا الشهر الماضي أكبر تراجع شهري على الإطلاق لإجمالي عدد العاطلين عن العمل حيث تراجع عددهم بواقع 204700. (رويترز)

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