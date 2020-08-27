سياحة المغامرة.. أهم عناصر الجذب نمواً في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمثل سياحة المغامرة أهم عناصر الجذب السياحي نمواً في إمارة رأس الخيمة والعالم، حيث تمنح الباحثين عن خوض تجربة سياحية غير تقليدية، التشويق والإثارة والتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالمناظر الخلابة، وطالما شكلت التضاريس الطبيعية والتنوع البيئي نقاط الجذب الأساسية لعشاق المغامرات.وفي إمارة رأس الخيمة ساهم التنوع البيئي- وخصوصاً البيئة الجبلية - التي تقع في قسمها الشرقي وتعرف بسلسلة «رؤوس الجبال» وهي جزء من سلسلة جبال الحجر - في جعلها أحد أهم وجهات سياحة المغامرة نمواً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي حظي بها القطاع السياحي والخطط التطويرية المستمرة التي عززت من دور سياحة المغامرات الجبلية في دعم القطاع السياحي في الإمارة، وجذب أعداد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم لخوض هذا التجربة الفريدة التي توفرها الإمارة.وتوفر الإمارة لعشاق الدراجات الهوائية من جميع الفئات والخبرات مسارات تطل على مناظر ساحرة في جبل جيس وجبل يبر ووادي شوكة الذي يقع على حافة جبال الحجر، ويضم منطقة متنوعة بها العديد من خيارات تشمل مسارات المشي والجري وركوب الدراجات، كما يعتبر الوادي مكاناً مثالياً للراغبين بتجربة التخييم بين أحضان الطبيعة، والابتعاد عن ضجيج المدينة.

وجهة المغامرات

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.. إن سياحة المغامرة تلعب دوراً أساسياً في نمو القطاع السياحي في رأس الخيمة، نظراً لما تتميز به الإمارة من تنوع في وجهات المغامرة المنتشرة فيها والتي لطالما جذبت محبي التشويق والإثارة من داخل الدولة وخارجها على مدار السنوات الماضية، حيث كشفت الهيئة عن مجموعة من المشاريع التي تتمحور حول المغامرة في جبل جيس معززة مكانة الإمارة كمركز لوجهات المغامرات في الشرق الأوسط، لتشكل إضافة مميزة للوجهات الفريدة التي تقدمها إمارات الدولة الأخرى.

قمة جيس للمغامرة

وأضاف أن «قمة جيس للمغامرة» التي استقبلت أكثر من 52 ألفاَ من محبي الإثارة والمغامرة منذ افتتاحها حتى الآن.. تعد بوابة لمعالم الجذب والمغامرة المختلفة التي يضمها الجبل، بما في ذلك منتزه منصة المشاهدة وجبل جيس فلايت أطول مسار انزلاقي في العالم الذي تم إطلاقه عام 2018، وحطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وعزز من مكانة الإمارة كأسرع وجهات المغامرات السياحية نمواً في المنطقة، بالإضافة إلى جولة منزلقات جيس التي تتكون من سبعة مسارات انزلاقية وجسر معلق بطول 15 متراً ومتاهة جيس المعلقة التي تمنح المغامرين فرصة لشق طريقهم عبر المسارات المعلقة ومواجهة سلسلة من العوائق بما في ذلك الحبال والجسور المتذبذبة وحلقات التأرجح والكثير غير ذلك.

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خطة التعافي

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: أعلنا مؤخراً عن تحسن ملحوظ في أداء قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة خلال المرحلة الأولى من التعافي بعد أزمة كوفيد -19، وذلك نتيجة للتعامل الصحيح مع هذه الظروف غير المسبوقة، وفي الوقت الحالي نركز جهودنا على تطبيق المرحلة الأولى من خطة التعافي، والتي تركز على السوق المحلي وستليها أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وسيتم توسيعها لاحقاً لتشمل آسيا وأوروبا.

المقومات الطبيعية

من جانبه أكد المغامر الإماراتي خليفة الغافري، أن إمارة رأس الخيمة تمتلك المقومات الطبيعية من تضاريس وقمم ومنحدرات جبلية يمكن استثمارها كمناطق جذب سياحي للمغامرين والباحثين عن التشويق والإثارة.. مشيراً إلى أنه يمارس هواية القفز من فوق أعالي القمم الجبلية منذ عام 2014 بجانب مختلف رياضات المغامرة مثل تسلق الجبال ورحلات الكهوف والمسير الجبلي «الهايكنج» ويمتلك شهادات معتمدة كمدرب تسلق جبال وحقق أكثر من 1800 قفزة داخل الدولة وخارجها في العديد من المهرجانات والمنافسات الدولية.

ولا تقتصر التجارب التي تقدمها رأس الخيمة للباحثين عن المتعة على تجارب «قمة جيس للمغامرة» بل تشمل أيضاً العديد من الأنشطة التي تتنوع بين مسارات المشي الجبلي «الهايكنج»، وتسلق الجبال والتجذيف والاستمتاع بالمناظر والتضاريس الجبلية الخلابة.

(وام)