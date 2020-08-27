إفصاحات الأسواق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «الإثمار» القابضة عن محادثات أولية مع بنك البحرين والكويت بخصوص إمكانية الاستحواذ على بنك الإثمار في البحرين وبعض الأصول الخاصة بشركة «آي بي كابيتال»، وكلتا الشركتين مملوكتان بالكامل ل«إثمار القابضة».



أعلنت شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» عن تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة ليحل محل عضو مجلس الإدارة السابق موريس ريكاردو سليمان.

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حصلت شركة «الظفرة للتأمين» على تصنيف من «أي أم بيست» عند «B++» للملاءة المالية و«bbb+» تصنيف ائتماني طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التصنيف يصف قوة ميزانية الشركة العمومية بأنها قوية جداً، إضافة إلى الأداء التشغيلي القوي مع إدارة مخاطر مؤسسية مناسبة.



باعت شركة «أملاك للتمويل»، أمس الأول 2.25 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.0015% من رأس المال المكتتب.

وبلغ سعر الأسهم المبيعة 0.331 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرةً إلى أن عملية البيع تمت من خلال وسيطها «ENBD Securities».

ويبلغ عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع 17.42 مليون سهم.



أعلنت شركة «الخليج للملاحة «القابضة» عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم: الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومحمد أحمد عبدالله رشيد الحمادي، وسيف سعيد ناصر فرحان القبيسي، وعبدالله صبحي أحمد عطاطرة، ووليد محمد محمد، وعبدالعزيز بن فهد بن حمد العنقري، وعلي محمد عبدالله علي الجاسم.