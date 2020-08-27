«وول ستريت» تواصل الارتفاع بـ «إس آند بي» و«ناسداك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعانت الأسهم العالمية بالبيانات الإيجابية سواء على مستوى نتائج الشركات أو على مستوى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مروراً بالتفاؤل بشأن لقاحات «كوفيد19»، لتتمكن من مواجهة ضغوط البيانات الفصلية الضعيفة في العديد من الاقتصادات، ومخاوف العودة للإغلاق نتيجة تزايد معدل الإصابات بكورونا، وفي ظل ذلك تمكنت المؤشرات الأوروبية والأمريكية من مواصلة موجة الارتفاع القياسي مستفيدة من دعم إضافي تلقته من برامج التحفيز الإضافي التي يجري العمل عليها، فيما تباينت المؤشرات الآسيوية متأثرة بنتائج أعمال ضعيفة.

في بورصة نيويورك، غلب الارتفاع على مؤشرات «وول ستريت» أمس الأربعاء، ليسجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة، حيث استفادت المؤشرات من البيانات الإيجابية على متسوى التجارة ولقاحات كورونا. وفي ما يتعلق بالعلاقات التجارية، فإن مراجعة المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين أظهرت إحراز تقدم عبر مكالمة هاتفية بين الجانبين الثلاثاء، كما أفادت تقارير إعلامية أمس أن الصين تعتزم شراء كمية قياسية من فول الصويا الأمريكي خلال هذا العام، وذلك في ظل شروط الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

ولا تزال المخاوف الاقتصادية محل اهتمام المستثمرين، حيث كشف تقرير حديث أن اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكمشت بوتيرة قياسية تبلغ 10% تقريباً خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.1% مسجلاً 28206.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.19% ليستهل التداولات عند مستوى 3446.6 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» التكنولوجي بنحو 0.55% مسجلاً 11523 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد هو الآخر.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء القارة.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3% بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا من بينها مد أجل نظام للعمل أقصر وقتاً وتجميد قوانين للإفلاس. واستقرت الأسهم المدرجة في باريس.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجدداً بكوفيد-19، ما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة أمس الأربعاء مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكاي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج لكوفيد-19.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.03% مسجلاً 23290.86 نقطة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.35% يوم الثلاثاء، وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير/ شباط.(وكالات)