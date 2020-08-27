357 % نمو واردات معدات الوقاية الطبية الصينية خلال الربع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن نمو كبير في عدد الشركات في منصتها الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً ضمن «مبادرة الاستجابة السريعة» والمخصصة لبيع وشراء معدات الوقاية الشخصية، وذلك بنمو بارز بلغ 340%، بعد وصول إجمالي عدد الشركات على المنصة إلى 66، ارتفاعاً من 15 شركة لدى إطلاق المنصة الشهر الماضي.

وتستهدف هذه المنصة التي أصبحت سوقاً إلكترونياً موثوقاً، الشركات وموفري خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات لمساعدتهم على تأمين هذه المعدات عبر تسهيل وصولهم إلى الموردين المعتمدين.

ويربط السوق الإلكتروني بين الأطراف الموثوقة المعنية ببيع وشراء معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات على هذا النوع من المنتجات مع ضمان التزام جميع الأطراف في منتجاتها بمعايير السلامة المعتمدة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودها الدؤوبة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

المعدات الصينية

وأظهر تحليل لغرفة دبي مبني على بيانات من «ترايد ماب» أن الصين تعتبر أكبر مزود ومصدّر لمنتجات الوقاية الطبية لدولة الإمارات، حيث أظهرت إحصائيات حديثة أن واردات الإمارات من الصين من المعدات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 سجلت قفزة نوعية بنمو بلغ 357% خلال الربع الثاني 2020 حيث بلغت 624 مليون دولار (2.3 مليار درهم)، مقارنةً بحوالي 137 مليون دولار (502.79 مليون درهم) خلال الربع الثاني 2019.

واستحوذت أقنعة الوجه الجراحية على حوالي 40% من إجمالي الإمدادات الطبية خلال الربع الثاني بـ 248 مليون دولار (910.16 مليون درهم)، مقارنةً بـ 9 ملايين دولار (33 مليون درهم) خلال الربع الثاني 2019، وبنسبة نمو 2654%.

المعاطف الطبية

وبلغت قيمة واردات المعاطف الطبية الصينية إلى الإمارات خلال الربع الثاني 60 مليون دولار (220.2 مليون درهم)، ارتفاعاً من 1.7 مليون دولار (6.2 مليون درهم)، بنمو 3448%، في حين ارتفعت قيمة الواردات من قفازات اليد البلاستيكية من 6.6 مليون دولار (24.2 مليون درهم) خلال الربع الثاني 2019 إلى 34 مليون دولار (124.78 مليون درهم) خلال الربع الثاني 2020، بنمو 414%.

وتبرز أهمية المنصة حيث تتيح لجميع الشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي التي تبيع وتشتري المعدات الطبية التسجيل على المنصة مجاناً. وتتضمن المنتجات المدرجة حالياً في السوق الإلكتروني أقنعة ودروع الوجه الجراحية والقابلة لإعادة الاستخدام، والنظارات الواقية، ومعقمات اليدين، وقفازات الاستعمال الواحد، والمعاطف الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة قياس الحرارة، حيث يمكن للتجار والجهات المعنية شراء كل احتياجاتهم من المعدات الطبية من مصادر موثوقة على المنصة.

حلول استثنائية

وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي: «يعكس النمو المتزايد الذي حققته المنصة خلال أقل من شهر على صعيد الشركات المدرجة الدور الذي تلعبه هذه المنصة المبتكرة في توفير حلول استثنائية لتجار دبي لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وأوضح: «تستهدف المنصة تعزيز التواصل مع جهات تجارية موثوقة والعمل على نسج شبكة علاقات مستدامة وخفض كلفة التجارة، حيث جاء إطلاقها في وقت ملائم لتوفر ميزة تنافسية لتجار دبي في ظل الظروف الحالية، وترسخ جهودهم، لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات».

وتعد مبادرة الاستجابة السريعة متمثلة بالسوق الإلكتروني لمعدات الوقاية الشخصية، أحدث المبادرات التي أطلقتها غرفة دبي بهدف دعم مجتمع الأعمال للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19». حيث تدعم السوق الإلكتروني جهود غرفة دبي الرامية لتبسيط ورقمنة العمليات التجارية للشركات في دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبادرة تضاف إلى سلسلة الجهود التي أطلقتها الغرفة مؤخراً، بهدف تشجيع الأعضاء والشركات والشركاء على الاستفادة من الخدمات الرقمية والحلول الذكية لضمان سلامتهم.