انكماش قياسي لاقتصادات «التعاون والتنمية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، الاقتصادات الكبرى حول العالم إلى حالة من الركود غير المسبوق خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الأربعاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة انكمش بنحو 9.8% خلال الربع المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل هبوط 1.8% في الربع السابق له، وتعتبر وتيرة الهبوط تلك هي الأكبر على الإطلاق بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 12.1% خلال الربع الماضي بعد انخفاض 3.6% في الربع الأول من هذا العام، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي انكمش بنحو 11.7% بعد هبوط 3.2%.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهدت انكماشاً بنحو 10.9% خلال الربع الثاني من هذا العام.