هجمات سيبرانية توقف تداولات بورصة نيوزيلندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقفت التداولات في بورصة نيوزيلندا لساعات عدة، أمس الأربعاء، بعد التعرض لهجمات سيبرانية متواصلة.

وقالت البورصة النيوزيلندية إن الهجمات السيبرانية كانت مشابهة لهجوم آخر حدث في وقت متأخر، الثلاثاء؛ حيث واجه مزود الشبكة هجمات الحرمان من الخدمة أو هجمة «دي دي أو إس» كما تعرف.

ويعتبر ما سبق بمثابة طريقة شائعة لتعطيل الخادم عن طريق إغراق المواقع بسيل من حركة الإنترنت حتى يصبح من غير الممكن التعامل مع حجم البيانات المطلوبة.

وأوضحت البورصة، أن تعليق التعاملات في نيوزيلندا حدث في غضون 3 ساعات ونصف تقريباً مع الإشارة إلى تضرر التداولات في الساعة الأخيرة من جلسة الثلاثاء، وتأثر بالهجمة الإلكترونية كذلك الموقع الإلكتروني للبورصة ومنصة إعلان الأسواق.