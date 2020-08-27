شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات سيبرانية توقف تداولات بورصة نيوزيلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقفت التداولات في بورصة نيوزيلندا لساعات عدة، أمس الأربعاء، بعد التعرض لهجمات سيبرانية متواصلة.
وقالت البورصة النيوزيلندية إن الهجمات السيبرانية كانت مشابهة لهجوم آخر حدث في وقت متأخر، الثلاثاء؛ حيث واجه مزود الشبكة هجمات الحرمان من الخدمة أو هجمة «دي دي أو إس» كما تعرف.
ويعتبر ما سبق بمثابة طريقة شائعة لتعطيل الخادم عن طريق إغراق المواقع بسيل من حركة الإنترنت حتى يصبح من غير الممكن التعامل مع حجم البيانات المطلوبة.
وأوضحت البورصة، أن تعليق التعاملات في نيوزيلندا حدث في غضون 3 ساعات ونصف تقريباً مع الإشارة إلى تضرر التداولات في الساعة الأخيرة من جلسة الثلاثاء، وتأثر بالهجمة الإلكترونية كذلك الموقع الإلكتروني للبورصة ومنصة إعلان الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر هجمات سيبرانية توقف تداولات بورصة نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.