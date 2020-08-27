شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمدد إجراءات كبح التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أنجريت كرامب كاربنباور زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ إن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت على تمديد إجراءات لكبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبعد حوالي سبع ساعات من المحادثات، توصل المحافظون الذين تنتمي إليهم المستشارة أنجيلا ميركل، وشركاؤهم في الائتلاف الديمقراطيون الاشتراكيون أيضا إلى اتفاق لتمديد مساعدات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. (رويترز)

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