شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الصادرات السعودية في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء، أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في يونيو/ حزيران 55% على أساس سنوي، لتسجل تراجعاً قدره 8.7 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع مايو/ أيار، فإن إجمالي الصادرات، شاملاً السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، زاد 19.1% إلى 1.86 مليار دولار.

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