انخفاض المخصصات والتكلفة وراء ارتفاع ربحية بنوك الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



يشير تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال»، بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات في الربع الثاني لعام 2020»، إلى أن أكبر 10 بنوك إماراتية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الربح بنسبة 21.2% في الربع الثاني، وردت ذلك إلى انخفاض المخصصات وزيادة كفاءة التكلفة. ويرى التقرير أنه، كما هو الحال في معظم البنوك العالمية، فإنه من المرجح أن تركز أكبر البنوك الإماراتية جهودها على تحسين مؤشرات الفعالية لديها خلال الفترة القادمة، حيث إن ظروف العمل الحالية تتطلب تحقيق زيادة نوعية في مستويات تحسين التكلفة.

وتابع التقرير: «على الرغم من ظروف الأسواق الصعبة، إلا أن البنوك شهدت ارتفاعاً طفيفاً في معدلات نمو القروض والسلف، ونمو الودائع ما أدى إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي. وشهدت البنوك تراجعاً كبيراً في صافي هامش الفائدة في الربع الثاني، نتيجة للعديد من العوامل التي تمثلت في الاعتماد على التكلفة الهامشية لسعر الإقراض القائم على الأموال، وأسعار الفائدة المنخفضة».

ووفقاً للتقرير فبالرغم من التحسن الملحوظ في مستويات الربحية، إلا أن التوقعات للقطاع المصرفي المحلي تبقى ضعيفة نتيجة للآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن تؤثر مستويات الفائدة المنخفضة والزيادة المحتملة في العوائق، على مستويات الربحية بشكل عام.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأول من عام 2020 وأدائها في الربع الثاني في عام 2020، وذلك بالاستناد إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

شارك في إعداد التقرير الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة ورئيسة مكتب شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط.

1

تحسن معدلات نمو القروض والسلف، ونمو الودائع بشكل طفيف في الربع الثاني، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق. حيث حققت مستويات القروض والسلف نمواً 1% على أساس فصلي، و1.1% في الربع الثاني 2019، على الرغم من الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. ونجح بنك دبي الإسلامي في تحقيق نمو كبير في القروض والسلف بنسبة 11% بينما حقق المشرق نمواً في الودائع 11%. وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستوياتها عند 87.7%.

2

استمر التأثير الواضح في معدلات نمو الدخل التشغيلي في الربع الثاني على التوالي، نتيجة لضعف جميع مصادر الدخل. حيث انخفض الدخل التشغيلي 9.2% على أساس فصلي، نتيجة لانخفاض مستويات الدخل من الفوائد وغير الفوائد. وتراجع الدخل من الفوائد 7.3% على أساس فصلي.

وانخفض صافي الدخل من الرسوم 23%، وأدت إجراءات الحظر إلى تراجع الدخل الناتج عن البطاقات الائتمانية والأعمال الجديدة.

3

تراجع صافي هامش الفائدة بنحو 24 نقطة أساس إلى 2.29% في الربع الثاني، نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الفائدة.

واستمر صافي هامش الفائدة في التراجع بعد الربع الأول، بعد أن حققت تسعة بنوك تراجعاً في صافي هامش الفائدة خلال هذه الفترة.

4

استمرت نسبة التكلفة إلى الدخل في التحسن لتصل إلى 33.4%، نتيجة لانخفاض تكاليف التشغيل بحوالي 11%، وذلك بسبب تركيز معظم البنوك على تحسين مستويات التكلفة في ظل الظروف الصعبة من أجل دعم مستويات الربحية. نجحت ثلاثة بنوك في تحقيق انخفاض في معدلات التكلفة إلى الدخل.

5

تراجعت نسبة التغطية لدى معظم البنوك في الربع الثاني، نتيجة للانخفاض في المخصصات. حيث تراجعت مخصصات خسائر القروض 30.1% على أساس فصلي، بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الربع السابق بنسبة 49.2% على أساس سنوي. وأدت الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، إلى ارتفاع القروض المتعثرة 8.7% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك انخفض معدل تكلفة المخاطر ونسبة التغطية بمقدار 64 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 1.42% و89.2%. وارتفعت القروض المتعثرة إلى 5.5% بعد أن كانت 5.2% في الربع السابق.

6

حققت معدلات العائد على حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 9.4% في الربع الثاني بالمقارنة مع 9.0% في الربع الأول.

وتحسنت مستويات الربحية نتيجة لتدابير تحسين التكلفة وانخفاض المخصصات المدعومة في صافي الدخل الإجمالي بنسبة 21% على أساس فصلي، حيث ساهم الانخفاض في تكاليف التشغيل 11% على أساس فصلي، ورسوم المخصصات بنسبة 30%، في تعويض التراجع في الدخل التشغيلي.