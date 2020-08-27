بكين وروما توقعان اتفاقين تجاريين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ وزير خارجية الصين وانغ يي أول أمس الأول الثلاثاء زيارة لخمس دول أوروبية بدءاً بإيطاليا حيث وقع في روما اتفاقين تجاريين جديدين.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أول أمس الثلاثاء انه وقع في روما اتفاقين مع نظيره الصيني أحدهما للحصول على الغاز الطبيعي من مجموعة «سنام» أكبر مشغل لأنابيب الغاز في أوروبا والثاني لتصدير مواد غذائية «إيطالية الصنع» إلى الصين، وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي «تضاف إلى ذلك شراكات مهمة في مجالي الطاقة والنقل».

وروما المحطة الأولى لزيارة لوانغ تستغرق خمسة أيام تقوده لاحقاً إلى هولندا وفرنسا وألمانيا والنرويج في أجواء من التوتر الشديد بين بكين وواشنطن. وهي أول زيارة له خارج الصين منذ ظهور وباء كوفيد-19.

وقال وانغ للصحفيين «اوروبا موحدة ومستقرة ومزدهرة أمر مهم للعالم أجمع»، معرباً عن الأمل في «ترسيخ» العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وأضاف أن هذه العلاقة تضررت «جراء الاستفزاز والأضرار التي تسببت بها قوى خارجية» بدون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، وتابع أن «الصين لا تريد حرباً باردة» من قبل دول تهتم فقط ب «مصالحها الخاصة» معتبراً ان ذلك يعني «عودة إلى الوراء في التاريخ».

وفي آذار/ مارس 2019 وقعت الحكومتان الإيطالية والصينية بروتوكول اتفاق «غير ملزم» لدخول إيطاليا في «طريق الحرير الجديد».

وكانت إيطاليا أول دولة عضو في مجموعة السبع للإنخراط في هذا المشروع الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية الذي أطلقته بكين في 2013. وكان تم توقيع 29 عقداً أو بروتوكول اتفاق قيمتها وفقاً للحكومة الإيطالية 2,5 مليار يورو من مبلغ إجمالي يقدر ب20 ملياراً.

ويخشى شركاء إيطاليا الأوروبيون أن يزعزع «طريق الحرير» استقرار بلدان صغيرة من خلال اثقالها بالديون ويزيد من هيمنة الصين مع السماح لها أيضاً بالوصول إلى تكنولوجيات أساسية. (أ ف ب)