شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدرس أمراً لتفادي تسريح العاملين بالطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب قد يتخذ إجراء تنفيذياً لتفادي تسريح أعداد كبيرة من العاملين بشركات الطيران الأمريكية، في ظل استمرار الجمود في الكونجرس، فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف ميدوز خلال مقابلة عن بعد مع شبكة بوليتيكو الإعلامية «ندرس إجراءات تنفيذية أخرى»، وتابع قائلاً: «إذا كان الكونجرس لن يعمل، فإن الرئيس سيعكف على العمل وحل بعض المشاكل. لذلك آمل أن نتمكن من مساعدة شركات الطيران ومنع تسريح بعض هؤلاء الموظفين».
(رويترز)
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