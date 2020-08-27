النفط قرب ذروة 5 أشهر بفضل خفض الإنتاج الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النفط أمس الأربعاء نحو 46 دولاراً للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس/ آذار، بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا.

وأضاف خام برنت سنتين إلى 45.88 دولار للبرميل، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 43.32 دولار للبرميل. وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وأمس الثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي. وأوقف المنتجون إنتاج 1.56 مليون برميل يومياً من الخام يمثل 84 بالمئة من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريباً من التوقف الذي سببه الاعصار كاترينا قبل 15 عاماً وبلغ 90 بالمئة.

كما لقيت الأسعار الدعم من تأكيد مسؤولين أمريكيين وصينيين على التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري. وجاء المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. (رويترز)

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس/ آب إلى نحو 507.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضاً قدره 3.7 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 646 ألف برميل.

وأظهر بيانات المعهد، أن مخزونات البنزين هبطت 6.4 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً قدره 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 726 ألف برميل.

وأظهرت البيانات، أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي سجلت زيادة بلغت 147 ألف برميل يومياً. (رويترز)