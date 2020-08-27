شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتبنى خطة مساعدة إضافية بـ 10 مليارات يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أمس الأربعاء إن الإجراءات الإضافية التي أقرها المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحاكم لتخفيف تداعيات فيروس كورونا ستكلف ألمانيا 10 مليارات يورو.

وقال الوزير لمحطة زد.دي.إف العامة: «الهدف الآن استقرار الاقتصاد، حقيقة أننا تحركنا سريعاً وعلى نطاق كبير، أدى إلى تجاوز ألمانيا الأزمة بشكل أفضل من غيرها من الدول». (رويترز)

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