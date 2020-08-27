«اتصالات» تناقش جاهزية الإمارات ونجـاحهـا فـي مواجـهـة «كوفيد-19»

شاركت «اتصالات» أمس الأربعاء في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 في جلسة خاصة استعرضت استعدادات الإمارات ونجاحها في مواجهة الوباء المستجد. وأكدت «اتصالات» تسخير إمكاناتها الشبكية وبنيتها التحتية في قطاع الاتصالات لدعم الخدمات عن بُعد التي أصبحت أكثر رواجاً، بما يشمل دعم الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد لمواصلة العمل والتعليم عن بُعد.

وشارك المهندس ريان الهاشمي، نائب الرئيس للشؤون التنظيمية، الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، ب«مجموعة اتصالات» في المنتدى الافتراضي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، والذي يُعد أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية»، وينعقد خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 10 سبتمبر 2020، ويشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات، واليونيسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في تعاون وثيق مع كافة المشاركين لخطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

ويهدف المنتدى إلى دعم المساعي نحو التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الدولية مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بما يصب في تحقيق الاستدامة للأهداف التنموية.

وتضمن المنتدى جلستين مخصّصتين لدولة الإمارات كان التركيز فيهما على المشاريع الحكومية الرقمية للعديد من جهات الدولة ومدى استجابتها لتأثير الجائحة.

وقد حرصت «اتصالات» على دعم كافة قطاعات الدولة خلال فترة الجائحة بما في ذلك الأفراد وقطاع الأعمال لضمان استمرارية الأعمال والتعليم عن بُعد. إذ شهدت شبكة «اتصالات» في الفترة ما بين فبراير ومايو من العام الجاري 2020 ارتفاعاً ملحوظاً في حركة البيانات وصلت نسبته لأكثر من 300% في تطبيقات الاجتماعات الافتراضية، وارتفاعاً لأكثر من 500% في استخدام الألعاب على شبكة الإنترنت، بينما ازدادت نسبة استخدام تطبيقات الفيديو والمحتوى الترفيهي بأكثر من 90%.