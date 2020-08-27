الصين تعتزم شراء كمية قياسية من فول الصويا الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الصين شراء كمية قياسية من فول الصويا هذا العام، حيث ساعد انخفاض الأسعار على تعزيز المشتريات التي تعهدت بها الدول الآسيولة بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبيرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أمس الأربعاء، أن من المحتمل أن يصل إجمالي المشتريات الصينية من الولايات المتحدة إلى نحو 40 مليون طن في عام 2020.ومن شأن ذلك أن يمثل زيادة حوالي 25% عن مستويات الشراء المسجلة في عام 2017، وهو العام المرجعي للاتفاق التجاري، وحوالي 10% أكثر من الرقم القياسي للمشتريات المسجل في عام 2016.ومنذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عززت الصين مشترياتها من السلع الزراعية، لتصل مبيعات فول الصويا للتسليم الموسم المقبل في هذا التوقيت من العام إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013.



.. و«المركزي» يضخ29 مليار دولار في النظام المالي



ضخ البنك المركزي الصيني نحو 29 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان صادر أمس الأربعاء، إنه ضخ في النظام المالي نحو 200 مليار يوان (28.94 مليار دولار) عبر عمليات الريبو العكسي لمدة 14 يوماً (عمليات إعادة الشراء العكسي)، وأمس حل موعد سداد دفعة قيمتها 150 مليار يوان من اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، ويعني ذلك أن بنك الشعب الصيني يضخ 50 مليار يوان على أساس صافي عبر أداة السيولة.

وبشكل منفصل، انتهت أمس صلاحية تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل بقيمة 150 مليار يوان، لكن المركزي الصيني قام بتمديد تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمرة واحدة للشهر بأكمله خلال الأسبوع الماضي عن طريق ضخ ما مجموعه 700 مليار يوان من هذا الائتمان.