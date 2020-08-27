الذهب يتحول للارتفاع قبل خطاب جيروم باول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً بأكثر من 27 دولارًا أمس الأربعاء، في جلسة متقلبة مع تراجع العملة الأمريكية، وتحول المعدن الأصفر للصعود القوي خلال الجلسة مع تخلى الدولار عن مكاسبه وتحول للهبوط.

وصرحت عضوة في الاحتياطي الفيدرالي أن الركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة قد يعود مجدداً وبصورة أكثر حدة.

وتعرض المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات إلى ضغوط بفعل التفاؤل التجاري، حيث أعاد مفاوضي التجارة في الولايات المتحدة والصين تأكيد الالتزام بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ويظل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» خلال اجتماعات «جاكسون هول» المرتقب هذا الأسبوع محل اهتمام من جانب المستثمرين، حيث يتوقع أن يوفر المزيد من الوضوح حول وجهة نظر المركزي الأمريكي حيال التضخم والسياسة النقدية.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.4% أوما يعادل 27.70 دولار عند مستوى 1950.80 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1908.40 دولار في وقت سابق من التعاملات.

في حين ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.5% بما يعادل 9.09 دولار ليصعد إلى 1937.23 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، اتسمت تداولات الدولار واليورو بالحذر، أمس الأربعاء، مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.16% إلى 93.11 بعدما تلقى ضربة، أمس، عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام. ومقابل اليورو، استقرت العملة الأمريكية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4% في الجلسة السابقة.

وارتفع اليوان، قرب أعلى مستوى في 7 أشهر إلى 6.8969 دولار بعدما أكد مسؤولون تجاريون أمريكيون وصينيون التزامهما باتفاق المرحلة واحد التجاري.

(وكالات)