11 مليار درهم مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة بلو أوشن جلوبال عن بدء تعافي قطاع تجارة التجزئة ونمو أعمال التوزيع عبر الإنترنت في الإمارات بعد فترة هدوء بسبب فيروس كورونا.

وتوقعت الشركة، وهي مجموعة أعمال متنوعة مقرها دبي وتمثل عدداً من شركات الاتصالات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية الصغيرة، بصفتها موزعاً رئيسياً، أن يستمر هذا النمو بشكل تدريجي، لتصل مبيعات الأجهزة الإلكترونية في الإمارات إلى 11 مليار درهم بنهاية عام 2020، وفقاً لتقرير صادر من غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي يستند إلى أحدث بيانات مبيعات التجزئة في الإمارات، ويؤكد حفاظ الفئة الفرعية للإلكترونيات الاستهلاكية على ريادتها وتحقيق مبيعات تصل إلى 1.27 مليار دولار بنهاية هذا العام.

قال شاهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن: يتعافى القطاع وتنمو الأعمال بشكل عام على الرغم من الأزمة، ويرجع ذلك إلى المعالجة الفعالة لأزمة فيروس كورونا، لا سيما الطريقة التي كافحت بها الإمارات الفيروس من خلال حملة الإغلاق والتطهير في إبريل ومايو من هذا العام، ولقد نما حجم تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والاتصالات والمنتجات الإلكترونية على مدار الأشهر القليلة الماضية على الرغم من جائحة كوفيد -19، وقفز النمو في التوزيع عبر الإنترنت كثيراً ما أدى إلى تعويض الانخفاض في أعمال التوزيع المادي.

كما نجحت المجموعة مؤخراً في الاستحواذ على ثلاث علامات تجارية عالمية في محفظتها المتنامية من العلامات التجارية، ما أدى إلى تنشيط المبيعات بصورة كبيرة، كعلامة «فانيفال» التي تعد واحدة من أكبر مطوري ومصنعي الهواتف المكتبية عبر بروتوكول الإنترنت بعد إدراك الطلب العالمي على حلول الاتصالات القائمة على بروتوكول (في أو أي بي)، ومن بين العلامات الجديدة، تعتبر مبردات الهواء التبخيري «هانيويل» خيار تبريد صديقاً للبيئة وصديق التكلفة للمنزل أو المكتب، تماماً مثل النسيم المتدفق عبر بحيرة أو الهواء البارد المنعش الذي يشعر به المرء بالقرب من الشلال، بالإضافة إلى العلامة التجارية السويسرية «أريس» التي أنتجت أول جهاز تنقية لها في الصين في عام 2017، وحققت نجاحاً كبيراً على الفور، حيث كانت واحدة من أجهزة التنقية القليلة التي يمكنها التعامل مع التلوث الشديد. من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة تنقية الهواء العالمية من 1.29 مليار دولار في عام 2019 إلى 1.55 مليار دولار في عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 20.74%، ويرجع ذلك أساساً إلى تفشي فيروس كوفيد -19 الذي أدى إلى زيادة الطلب على مرشحات الهواء من قبل المستهلكين للاستخدام الشخصي.