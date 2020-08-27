ماجد الفطيم والاتحاد للطيران تشاركان النقاط والأميال

أعلنت كل من «ماجد الفطيم» و«الاتحاد للطيران»، توقيع اتفاقية شراكة جديدة تنص على إمكانية التبادل بين نقاط برنامج المكافآت «SHARE» من ماجد الفطيم وأميال الطيران الخاصة ببرنامج الولاء «ضيف الاتحاد» من الاتحاد للطيران. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتمكن العملاء الذين يمتلكون حسابات في برنامج «ضيف الاتحاد» من تحويل الأميال إلى نقاط والاستفادة منها في منافذ التسوق والضيافة والترفيه التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وكذلك إمكانية تحويل نقاط برنامج «SHARE» إلى أميال عند السفر على متن خطوط «الاتحاد للطيران».

وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة مواكبة لعودة أنشطة السفر والتسوق والترفيه، وتتيح لأعضاء برنامجي «SHARE» و«ضيف الاتحاد»، الاستفادة من النقاط والأميال التي جمعوها والتبادل فيما بينها لتحقيق أقصى قيمة مضافة عند حجز تذاكر السفر إلى مختلف الوجهات حول العالم مع «الاتحاد للطيران»، أو الاستفادة منها في 2300 من منافذ التسوق والترفيه والضيافة التابعة ل «ماجد الفطيم».

ويحتفي البرنامجين بمناسبة إبرام هذه الاتفاقية الجديدة عبر طرح مدمج لمليون نقطة مكافآت وأميال سفر لعملاء برنامجي «SHARE» و«ضيف الاتحاد»؛ حيث يربح عميل واحد كل أسبوع 125 ألف نقطة لبرنامج «SHARE» و125 ألف ميل لبرنامج «ضيف الاتحاد». ولدخول السحب، يترتب على الأعضاء إتمام ربط الحسابين والتحويل فيما بينهما خلال الفترة من 25 أغسطس لغاية 25 سبتمبر 2020.

وقالت كاشميرا موتيوالا، مديرة ولاء العملاء في «ماجد الفطيم القابضة»: «تأتي هذه الاتفاقية من منطلق حرصنا على توفير تجارب عالمية المستوى لعملائنا سواء في إطار وجهات «ماجد الفطيم» أو خارجها. وتعد هذه الشراكة الجديدة مع «الاتحاد للطيران» عبر برنامج «ضيف الاتحاد»، امتداداً طبيعياً لاهتمامنا بسعادة عملائنا وتقديراً لعلاقتنا الثمينة معهم، وكذلك لتوسيع قدرتنا على تقديم عروض أفضل وأوسع نطاقاً لعملائنا من أعضاء برنامج المكافآت «SHARE»».

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تجسد هذه الاتفاقية فكرة الاستفادة من أنشطة السفر وتحويل ذلك إلى قيمة إضافية لصالح أنشطتنا اليومية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم لأعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» المزيد من الطرق للاستفادة من أميالهم، لكن على الأرض، وتحويل تلك الأميال إلى نقاط يمكنهم إنفاقها في 2300 من المنافذ التابعة لشركة «ماجد الفطيم»».

وسيتمكن العملاء من تحويل أميال برنامج «ضيف الاتحاد» إلى نقاط في برنامج «SHARE» بمعدل 5 أميال تساوي نقطة واحدة. كما يمكن تحويل النقاط إلى أميال بمعدل نقطة واحدة تساوي 1.5 ميل.